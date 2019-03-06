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الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:39 ص

رغم الأزمة.. إيزابيل دوس سانتوس أكثر النساء ثراءً فى إفريقيا

إيزابيل دوس سانتوس
إيزابيل دوس سانتوس
أ ش أ
dostor.org/2542127

أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها السنوية بأسماء الشخصيات الأكثر ثراء فى العالم، ولم يشهد الجانب الإفريقي أى تغيير يذكر، إذ تربع رجل الأعمال النيجيرى إليكو دانجوتى عرش الرجال الأكثر ثراء هناك، فيما ظلت ايزابيل دوس سانتوس فى مقدمة النساء الإفريقيات الأكثر مالا.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن عامى 2017 و2018 كانا تعيسين بالنسبة لدوس سانتوس التى واجهت العديد من المشاكل منذ تولى جواو لورينسو مقاليد الحكم فى أنجولا خلفا لوالدها خوسيه إدواردو دوس سانتوس.

فقد تمكن لوريسنو الذى كان وزيرا للدفاع من تطهير الإدارة العامة لشئون الدولة من كافة الأشخاص المتهمين بإختلاس أموال الدولة فى إطار الحملة المناهضة لكافة أشكال الفساد التى كان قد أعلن عنها فور توليه السلطة.ومن بين هؤلاء أفراد عائلة دوس سانتوس الذين طالما استغلوا النظام على حد تعبيرالرئيس الجديد.

وفى الوقت الذى تم فيه القبض على شقيقها فيلومينو دوس سانتوس بتهمة الاختلاس أثناء الفترة التى كان يشغل خلالها منصب رئيس صندوق الثروة السيادية الأنجولية فقدت إيزابيل – البالغة من العمر 45 عاما - وظيفتها كرئيس للشركة الوطنية للبترول فى نوفمبر 2017 والتى عينها فيها والدها قبيل خروجه رسميا من السلطة. كما أنها خسرت حصة الدولة من رؤوس أموال بعض الشركات التى تملكها.

فقد مرت الميليارديرة الإفريقية بسلسلة من الأحداث المؤسفة خلال العامين الماضيين أدت إلى وصول ثروتها إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 3.1 مليار دولار فى 2017، وعلى الرغم من ذلك لم تخرج إيزابيل من تصنيف الأفارقة الأكثر ثراء فى العالم، وتظل هي المرأة الأكثر ثراء فى إفريقيا تليها النيجيرية فلورونشو ألاكيجا بثروة بلغ حجمها 1.1 مليار دولار.

كما تحتفظ إيزابيل بتصنيفها كثانى أغنى امرأة سمراء فى العالم بعد الأمريكية أوبرا وينفرى التى تحتل الصدارة بثروة بلغ حجمها 2.6 مليار دولار.

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