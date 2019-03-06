البنك المركزى لدول وسط إفريقيا يمنح شركات قروضا بـ 7 مليارات دولار

أعلن البنك المركزى لدول وسط إفريقيا فى بيان له أن المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا بالتعاون مع عدة بنوك قامت بمنح قروض قصيرة الأجل بمبلغ سبعة مليارات دولار للشركات الكبيرة دون الصغيرة والمتوسطة خلال الثلث الأول من العام الماضى 2018.



وأضاف أن الكاميرون تحتل المركز الأول بين الدول الحاصلة على هذا القرض خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أنها حصلت وحدها على مبلغ 6 مليارات دولار.



وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية للبنك قررت الحفاظ على معدل الفائدة على القروض بنسبة 2.95%، متوقعا أن يحقق اقتصاد دول وسط إفريقيا نموا بنسبة 2.5% خلال العام الحالى 2019 في ظل تعافي أسعار النفط وتطبيق الحكومات لبرامج اقتصادية ونقدية ناجحة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 1.6 % مقابل 0.9% خلال العام الماضي.



يذكر أن الدول الأعضاء بالبنك هى الكاميرون وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو والجابون وغينيا الاستوائية.