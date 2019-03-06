ميناء دوالا ينشر أسماء الشركات المرشحة لتشغيل مرفأ الحاويات

أكدت الإدارة العامة لميناء دوالا الكاميروني أن عقد الامتياز الذى كانت قد منحته لشركة بولوريه الفرنسية فى عام 2005 لتشغيل مرفأ الحاويات الخاص بها تنتهى مدته العام الحالى 2019 وبناء على ذلك نشرت الإدارة أسماء خمس شركات.



وقالت - فى بيان أصدرته فى وقت سابق - أن هذه الشركات مدرجة حسب الترتيب الأبجدى وهى "سى.إم.إيه" ومقرها مدينة مرسيليا الفرنسية وموانىء دبى العالمية (الإمارات العربية المتحدة) وهوتشيسون بورت للاستثمارات المحدودة (ومقرها جزر كايمان) وبوابة البحر الأحمر (المملكة العربية السعودية ) وتيرمينال انفستمنت ليميتد ومقرها سويسرا.



ويعد ميناء دوالا هو الأكبر على مستوى وسط إفريقيا وهو أحد أهم منافذ دخول البضائع إلى تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى (غير الساحليتين ) نظرا لقربهما من الكاميرون.