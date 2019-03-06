بولتون: أمريكا تبحث احتمال تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون أن الولايات المتحدة تبحث احتمال تشديد العقوبات على كوريا الشمالية حال لم تنزع سلاحها النووي.



وقالت بولتون، في تصريحات إعلامية لوسائل إعلام أمريكية: "سننظر في القرارات التي ستتخذها كوريا الشمالية لاحقا، لنتحقق من مدى جديتها تجاه المفاوضات، وما إذا كانت تنوي العودة إليها، وهل ستتخلى في نهاية المطاف عن برنامج أسلحتها النووية".



وأضاف أنه إذا لم ترغب بيونج يانج في القيام بذلك، فالرئيس ترامب قال بوضوح إنهم لن يحصلوا على إعفاء من العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة ضدهم.. نحن ندرس تشديد هذه العقوبات.



وعقدت في هانوي القمة الثانية للرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 27 و28 فبراير الماضي، وانتهت قبل الموعد المحدد لها، دون تحقيق أي نتائج ملموسة.