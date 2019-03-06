كوريا الجنوبية تقود سباق الجيل الخامس العالمى

قال مؤشر وكالة آرثر دي ليتل المتخصص في مجال 5 جي في أكثر من 40 دولة، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تمتلك أكثر شبكات الجيل الخامس تطورًا في العالم؛ بعد استخدام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعرض تقنيتها، ومن المتوقع أن تطرح خدمات تجارية في وقت لاحق من هذا الشهر.



ووفقًا للوكالة المتخصصة في أبحاث السوق، والتي تتخذ من لندن مقرًا لها، فقد تم تحديد كوريا الجنوبية كقائدة في 5 جي قبل الولايات المتحدة واستراليا وقطر وسويسرا وفنلندا، حسبما أوردت وكالة يونهاب الكورية للأنباء.



وقال التقرير إن فرنسا وألمانيا أكثر تأخرًا بالنسبة لتابعي شبكة 5 جي، في حين أن إيطاليا وبريطانيا وراء المجموعة القيادية قليلًا.



ويستند المؤشر، إلى تحليل مفصل للبنية التحتية الفنية، واتجاه التسويق التجاري لشبكة الجيل الخامس.