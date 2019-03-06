اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وكان قد عقد قداسة البابا تواضروس الثاني أمس لقاءًا بكهنة كنائس قطاع مصر الجديدة، وعُقد اللقاء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، كما أجاب على أسئلة الآباء الكهنة، وحضر اللقاء نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر.



كان قداسة البابا قد التقى الفترة الأخيرة بكهنة قطاعي ألماظة، عزبة الهجانة، شرق مدينة نصر وحدائق القبة والعباسية والوايلي، بينما التقى أمس بكهنة إيبارشية القوصية ومير.