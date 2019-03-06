كوريا الشمالية تعيد منشآت نووية تم تفكيكها للعمل

أفاد موقع 38 نورث المتخصص في شؤون كوريا الشمالية في الولايات المتحدة الامريكية، أمس الثلاثاء، بالتوقيت الأمريكي، بأنه رصد تحركات لإعادة بناء موقع إطلاق الصواريخ في دونغتشانغ-ري في الساحل الغربي في كوريا الشمالية.



واعتمادًا على تحليل صور ملتقطة بالقمر الصناعي التجاري، صرح الموقع بحسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية، بأنه رصد تحركات تدل على إعادة بناء بعض المنشآت في موقع إطلاق الصواريخ في بلدة دونجتشانج-ري التي تمت فيها عملية تفكيك الموقع مسبقا، وأجريت عملية إعادة عملية الإنشاء خلال الفترة من 16 فبراير حتى 2 مارس.



وسبق أن قامت كوريا الشمالية بعملية تفكيك منشأة متنقلة خاصة برفع الصاروخ الى منصة الإطلاق بواسطة سكة حديدية ومنصة اختبار المحرك، عندما بدأت مفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية في العام الماضي.



غير أن الموقع قال، إن تحليلات الصورة من القمر الصناعي تشير الى إعادة تركيب المنشأة المتنقلة مع وجود رافعتين، حيث تم تركيب جدار مع سقف جديد وان ارتفاع الجدار أعلى مما كان موجودا في الماضي، وتجري إعادة تركيب هياكل تسند المحرك في منصة المحركات.



وسبق أن قالت الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، إن هناك بوادر تشير الى إعادة تركيب منشآت تم تفكيكها مسبقا في موقع إطلاق الصواريخ في دونجتشانج-ري خلال الفترة من 16 من فبراير الى 2 مارس.