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الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:54 ص

بومبيو يتوجه قريبا إلى لبنان والكويت وإسرائيل

بومبيو يتوجه قريبا
عبير سليم
dostor.org/2542091

أعلنت واشنطن أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيقوم قريبا بجولة تشمل كلا من لبنان والكويت وإسرائيل، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالانتخابات المقررة في الدولة العبرية في 9 أبريل، حسبما نقلت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء.

وتعليقا على تصريح بومبيو بأنه سيزور "الأسبوع المقبل" الدول الثلاث، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أمس، إن جولة الوزير لن تحصل الأسبوع المقبل بل بعده بقليل، من دون أن يعلن عن موعدها المحدّد أو تفاصيل أخرى.

وأوضح أن البرنامج المفصّل للجولة سينشر "قريبا".

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