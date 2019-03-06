إدراج 40 كوريا لقائمة فوربس للبليونيرات

أدرج 40 شخصا كوريا جنوبيا لقائمة أغنى الناس في العالم، التي أعدتها مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية الثلاثاء بالتوقيت الأمريكي، والتي شملت 2،153 بليونيرا يمتلكون واحد بليون دولار أو أكثر في العالم، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وجاء على صدارة القائمة "جيف بيزوس المدير التنفيذي الأعلى لشركة أمازن بـ131 بليون دولار للسنة الثانية على التوالي، وتلاه بيل جيتش مؤسس مايكروس سوفت بـ96.5 بليون دولار.



ومن بين الكوريين الجنوبيين، جاء رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للالكترونيات لي جون-هي في المركز الـ65 بـ16.9 بليون دولار، كأعلى مركز من بين الكوريين، وتلاه رئيس مجلس شركة سيلترون للأدوية سو جونج-جين في المركز الـ181 بـ8.1 بليون دولار، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للالكترونيات لي جيه-يونج في المركز الـ215 بـ6.9 بليون دولار والمدير التنفيذي الأعلى لشركة ان أكس سي كيم جونج-جو في المركز الـ244 بـ6.5 بليون دولار ورئيس مجموعة هيونداي للسيارات جونج مونج-جو في المركز الـ452 بـ4.3 بليون دولار.



وجاء العدد المدرج على القائمة أقل بـ55 شخصا كما قلت قيمة ممتلكاتهم الإجمالية الى 87 تريليون دولار بانخفاض 400 بليون دولار، ويعزى السبب في انخفاض الممتلكات الى تراجع الأسهم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والركود الاقتصادي في الصين حيث قلل عدد من البليونيرات في الصين بـ49 شخصا.



وكان الأمريكيون أكثر عددا على القائمة، حيث بلغ عددهم 609 أشخاص، وتم إدراج 14 أمريكيا ضمن قائمة العشرين الأوائل.



وجاء على صدارة القائمة "جيفوجاء على صدارة القائمة" جيف بيزوس المدير التنفيذي الأعلى لشركة أمازن بـ131 بليون دولار للسنة الثانية على التوالي، وتلاه بيل غيتش مؤسس مايكروس سوفت بـ96.5 بليون دولار.