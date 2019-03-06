القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
مصر
الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:18 ص

اليوم.. انطلاق قمة العالم السياحية ببرلين

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة
رامى حسين
dostor.org/2542086

تفتتح اليوم الأربعاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين للسياحة والتى يطلق عليها قمة العالم السياحية.

وسيرافق "المشاط" خلال الافتتاح الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر بألمانيا، ومحافظا البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، وجنوب سيناء اللواء خالد فودة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين بالمعرض.

ويشارك بالبورصة هذا العام قرابة 180 دولة من ست قارات ويصل بها عدد العارضين 10 آلاف عارض (أجنحة دول – وجهات سياحية – منظمي رحلات وشركات سياحة – فنادق – وسائل نقل – شركات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحجز – شركات تأمين) وتقام على مساحة 160 ألف متر مربع وتستمر من اليوم الأربعاء حتى الأحد 10 مارس، وتخصص الثلاثة أيام الأولى من المعرض للمهنيين فقط وتفتح للجمهور يومي السبت والأحد.

وتشارك وزارة السياحة هذا العام في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.

وأشارت "المشاط" إلى أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض السياحية الدولية ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالكيف وليس بالكم، وذلك من خلال إبراز صورة مصر بشكل معاصر وأكثر تنافسية يليق بمكانتها أمام العالم.

وستقوم وزيرة السياحة خلال فعاليات البورصة بالإعلان عن بعض ملامح الحملة الترويجية الجديدة من خلال مفهوم " "People to People، بالاضافة الى خطة الوزارة للدعاية لكل منطقة سياحية على حدى من خلال خلق علامات سياحية لكل منها Branding by Destination.

كما ستقوم المشاط بالترويج الى المتحف المصرى الكبير والذي سيكون أحد عناصر الترويج الأساسية في البورصة تحت شعار "GEM 2020"، وسيعرض بالجناح "ماكيت" للمتحف.

يذكر أن أعداد السائحين الالمان الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي بلغ نحو مليون و707 آلاف سائح ألمانى.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ 5 أيام

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ اسبوع

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ أقل من شهر

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

الآن

أسعار الدفايات اليوم بالأسواق

السراج: انتخابات ليبيا نهاية العام الجارى

بالصور.. احتفالية "روتانا" بطرح ألبوم نوال الزغبى "كده باى"

واشنطن تدرس خيارات لفرض عقوبات جديدة ضد بيونج يانج

ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/ 3/ 2019

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة العمل بأذربيجان من خلال القنوات الرسمية

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في دوري أبطال أوروبا

ألبومات الصور

تفاصيل ختام فعاليات الدورة الـ24 لسمبوزيوم أسوان الدولى (صور)

جمال نور الدين يفتتح المعرض الدولى للكتاب بقصر ثقافة أسيوط

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الطيران لمطار أسوان

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

رياضة

توتنهام يكرر فوزه على دورتموند ويتأهل إلى ربع نهائى دورى الأبطال

مدرب بورتو يوجه رسالة للاعبيه قبل مواجهة روما

ولفرهامبتون خسر 57 مليون جنيه إسترلينى للعودة إلى البريمييرليج

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/ 3/ 2019

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة العمل بأذربيجان من خلال القنوات الرسمية

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في دوري أبطال أوروبا

ads
كشكول

وزير التعليم يصدر توضيح هام عن إمتحان أولى ثانوى الإليكترونى

رئيس جامعة بنى سويف: توفير "لاب توب" لكل طالب معاق ابتداء من العام القادم

طب سوهاج تعقد اختبار تجريبي علي الامتحان الالكتروني الموحد

رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب المهرجان الكشفي بحفلة سمر

التعليم تنصح المتقدمين لـ"التعاقدات المؤقتة" من عمليات النصب

الأمصار

من خلالها مساعدات اقتصادية.. فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا

منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في البرلمانات حول العالم

العاهل الأردني يتوعد بمحاسبة مسربي المعلومات والوثائق الرسمية

البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

على غرار السويد.. دبى تتجه إلى التحول لـ"مدينة لا نقدية"

"أفضل عملة" نقدية للادخار والسفر ليست الدولار الأمريكي

"أنا مصراوية" تنظم حفلا لـ130 طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد في التغلب مرضهم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎