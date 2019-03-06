اليوم.. انطلاق قمة العالم السياحية ببرلين

تفتتح اليوم الأربعاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين للسياحة والتى يطلق عليها قمة العالم السياحية.



وسيرافق "المشاط" خلال الافتتاح الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر بألمانيا، ومحافظا البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، وجنوب سيناء اللواء خالد فودة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين بالمعرض.



ويشارك بالبورصة هذا العام قرابة 180 دولة من ست قارات ويصل بها عدد العارضين 10 آلاف عارض (أجنحة دول – وجهات سياحية – منظمي رحلات وشركات سياحة – فنادق – وسائل نقل – شركات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحجز – شركات تأمين) وتقام على مساحة 160 ألف متر مربع وتستمر من اليوم الأربعاء حتى الأحد 10 مارس، وتخصص الثلاثة أيام الأولى من المعرض للمهنيين فقط وتفتح للجمهور يومي السبت والأحد.



وتشارك وزارة السياحة هذا العام في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.



وأشارت "المشاط" إلى أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض السياحية الدولية ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالكيف وليس بالكم، وذلك من خلال إبراز صورة مصر بشكل معاصر وأكثر تنافسية يليق بمكانتها أمام العالم.



وستقوم وزيرة السياحة خلال فعاليات البورصة بالإعلان عن بعض ملامح الحملة الترويجية الجديدة من خلال مفهوم " "People to People، بالاضافة الى خطة الوزارة للدعاية لكل منطقة سياحية على حدى من خلال خلق علامات سياحية لكل منها Branding by Destination.



كما ستقوم المشاط بالترويج الى المتحف المصرى الكبير والذي سيكون أحد عناصر الترويج الأساسية في البورصة تحت شعار "GEM 2020"، وسيعرض بالجناح "ماكيت" للمتحف.



يذكر أن أعداد السائحين الالمان الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي بلغ نحو مليون و707 آلاف سائح ألمانى.