سول تعين سكرتيرًا رئاسيًا جديدًا للتعاون بين الكوريتين

أفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، بأن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية تشونج وا ديه، يعتزم تعيين سكرتير جديد للسلام يعمل على استئناف التعاون بين الكوريتين وتنسيق القضية مع الولايات المتحدة.



ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنشاء مكتب السكرتير الرئاسي الجديد في مكتب الأمن الوطني، بعد إعادة تنظيمه.



وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء الاجتماع الثنائي الثاني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج -أون، الذي عقد في هانوي الأسبوع الماضي، دون التوصل إلى اتفاق متوقع.