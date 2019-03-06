واشنطن تدرس خيارات لفرض عقوبات جديدة ضد بيونج يانج

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيارات تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية إذا لم تنزع سلاحها النووي.



وقال "بولتون": "نتطلع إلى حلول حلول ممكنة يمكن اتخاذها بما يتعلق بكوريا الشمالية، سواء كانوا جادين بالمفاوضات أم لا، ويريدون العودة لها وبالنهاية ما إذا كانوا ملتزمين بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية".



وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمة مشتركة في فيتنام يومي 27 و28 فبرايرالماضي، انتهت دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، والتي تتضمن اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج.