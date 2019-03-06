السراج: انتخابات ليبيا نهاية العام الجارى

قال فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام.



وقال السراج خلال كلمة، أمس الثلاثاء، في طرابلس نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، إنه اتفق مع المشير خليفة حفتر على إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أنه التقى مع حفتر "من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري".



ويسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على ما يقرب من 90% من مساحة الأراضي الليبية، وذلك بعد إطلاق قوات الجيش الوطني عملية عسكرية شاملة لتحرير مدن الجنوب الليبي من قبضة الجماعات الإرهابية في البلاد.