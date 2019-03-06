النفط شبه مستقر مع ترقب السوق لاتفاق تجارى

ظل مستوى أسعار النفط شبه مستقر، أمس الثلاثاء، مع تذبذب السوق بفعل توقعات بأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري هذا الشهر، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون بيانات مخزونات الخام من الحكومة الأمريكية.



ويقيّم المستثمرون أيضًا الجهود التي تقودها أوبك لتقليص المعروض من الخام في ظل استئناف الإنتاج من أكبر حقل نفطي في ليبيا وآفاق ضعف الطلب الصيني.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 65.86 دولار للبرميل في التسوية، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 56.56 دولار للبرميل.