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الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:35 ص

"بومبيو" يستكمل جولته فى الشرق الأوسط

بومبيو يستكمل جولته
وكالات
dostor.org/2542077

أعلنت واشنطن، أمس الثلاثاء، أنّ وزير خارجيتها مايك بومبيو، سيقوم قريبًا بجولة تشمل كلاًّ من لبنان وإسرائيل والكويت، مؤكّدة أنّه لن يتطرّق خلالها إلى الشأن الداخلي الإسرائيلي على الرّغم من أنها ستجري قبيل الانتخابات المقرّرة في الدولة العبرية مطلع أبريل.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو تعليقًا على ما أعلنه بومبيو، خلال حوار مع تلامذة ثانويين في ولاية آيوا من أنّه سيزور "الأسبوع المقبل" الدول الثلاث، إنّ جولة الوزير لن تحصل الأسبوع المقبل بل بعده بقليل، من دون أن يعلن عن موعدها المحدّد، وأضاف: "ليس لدي اليوم تفاصيل لأعلنها".

ولكنّ المؤكّد أنّ الجولة ستجري قبل الانتخابات التشريعية المقرّرة في إسرائيل في 9 أبريل، ما فتح الباب أمام تساؤلات عمّا إذا كانت زيارة بومبيو إلى الدولة العبرية تمثّل رسالة دعم أميركية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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