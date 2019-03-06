"تيار المستقبل": حزب الله أهدر 35 مليار دولار من أموال لبنان

ذكرت البوابة الرقمية لـ "تيار المستقبل"، والذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن تقريرًا اقتصاديًا قد صدر مؤخرًا، كشف عن أن التعطيل الذي انتهجه "حزب الله" تجاه الاستحقاقات الدستورية في البلاد، منذ عام 2006 وحتى اليوم، كبد لبنان خسائر وهدرًا سنويًا في خزينة وأموال الدولة بلغ 35 مليار دولار أمريكي.



وأشارت البوابة الرقمية لتيار المستقبل "مستقبل ويب"، إلى أن التقرير أعده خبراء تشريعيون واقتصاديون في لبنان، وأنهم أكدوا أن حزب الله في أعقاب وقوع عملية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، عمد إلى تعطيل الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخابات رئاسة البلاد، وتشكيل الحكومات المتعاقبة، والعمل التشريعي بمجلس النواب، بإجمالي 7 سنوات من التعطيل.



وأضافت أن الخبراء حددوا تكلفة الإهدار عن السنة الواحدة من التعطيل، بما يساوي 5 مليارات دولار، بإجمالي 35 مليار دولار عن مجمل سنوات التعطيل للاستحقاقات الدستورية في لبنان.



ووصفت بوابة "تيار المستقبل" منظومة عمل حزب الله بأنها فاسدة، وأن سجل الحزب يحفل بانتهاك حرمة الدستور والمؤسسات، فضلًا عن انتهاك القانون واستباحة المال العام والأملاك الخاصة والعامة باستخدام السلاح والتهويل والتعطيل والتنكيل بمرافق الدولة ومؤسساتها الرسمية.



وقالت:"منذ دخول حزب الله المعترك الداخلي على صهوة الاقتتال الميليشياوي، مرورًا بسطوته على المقدرات الجمركية، ورعايته شبكات التهريب والتهرب الضريبي، وتأمينه البيئة الجغرافية الحاضنة لتجار الموت ومافيات التزوير والمخدرات وسرقة السيارات، وصولًا إلى تمرس الحزب في فرض أجندة التعطيل على مختلف الاستحقاقات الدستورية".



ونقلت بوابة تيار المستقبل، عن تقرير الخبراء، أن حزب الله قام بتعطيل الانتخابات الرئاسية في لبنان 1074 يوما شهدت فراغًا رئاسيًا، بما يقارب 3 سنوات، تمثلت في 184 يومًا بين ولاية الرئيس (الأسبق) إميل لحود وولاية الرئيس (السابق) ميشال سليمان، و890 يومًا بين ولاية ميشال سليمان والرئيس الحالي ميشال عون.