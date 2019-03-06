على غرار السويد.. دبى تتجه إلى التحول لـ"مدينة لا نقدية"

نظمت "دبي الذكية" ورشة عمل "المدينة اللانقدية"، في مقرها بحي دبي للتصميم، أمس الثلاثاء، ضمن سلسلة حوارات "الشبكة العالمية للمدن الذكية" وبالتعاون مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي "بيزنس سويدن".



وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بمفهوم وآليات "المدينة اللانقدية" وأهمية إجراء المعاملات باستخدام طرق الدفع الذكية لتوفير خدمات مالية أكثر سهولة وأمانًا.



وتتطلع دبي للاستفادة من النموذج السويدي لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة نحو "مجتمع لا نقدي"، الأمر الذي يدعم التحول الذكي الكامل والسريع لمدينة دبي.



وتأتي الورشة ضمن مذكرة التفاهم التي أبرمتها دبي الذكية مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي "بيزنس سويدن" في فبراير 2018، والتي تسعى لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الإمارات والسويد فيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة مثل: البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.



وتحدث خلال الورشة كل من الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، وهنريك لاندر هولم السفير السويدي لدى الإمارات، ومسعود بيوكي الملحق التجاري في السفارة السويدية بالإمارات.



وحضر الورشة كل من نيمش شاه رئيس قسم الابتكار والبحث والتطوير في بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور سهيل منير استشاري التقنيات الحديثة في دبي الذكية.



وأدار الورشة عمر المجالي مدير المشاريع في دبي الذكية ضمن فريق التكنولوجيا الناشئة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالمجالات التقنية والمصرفية في دبي.