اليوم.. انطلاق المؤتمر العربى الثانى حول "كفاءة استخدام النفط والغاز" بالقاهرة

تبدأ اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتـمر العربي الاقليمي الثاني حول كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية.. نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة برعاية أحمد ابو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال يومي 6- 7 مارس 2019.



ويفتتح المؤتمر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.



ويرأس الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف ويقدم بها المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، ورقة عمل عن الطاقة والتنمية المستدامة، كما يقدم عباس النقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ورقة عمل تتناول دور المنظمات العربية في الاقتصاد الأممي، ويقدم الدكتور محمد اليماني وكيل أول وزارة الكهرباء الأسبق ورقة عمل بعنوان (الطاقة البديلة ضرورة أم خيار).



وتتناول الجلسة الأولى العمل العربي المشترك في مجال النفط والغاز والصناعات ذات الصلة والتحديات الاقتصادية الدولية – رؤيا مستقبلية ويديرها الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق رئيس مركز بازل الإقليمي كما يقدم ورقة عمل بعنوان التنمية المستدامة ومشروعات الطاقة.



ويقدم الدكتور خالد المهايني، وزير المالية السوري الأسبق، ورقة عمل عن المحاسبة والتدقيق في شركات النفط والغاز وفق المعايير الدولية وأثره على كفاءة الاستخدام، ويقدم شريف محمد علوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الافريقي الدولي ورقة عمل عن الدوافع الاقتصادية وافاق العمل العربي المشترك الثنائي والاقليمي في مجال النفط والغاز والصناعات البترولية.



وتتناول الجلسة الثانية المشروعات المستقبلية والفرص المتاحة للعمل العربي المشترك في مجال صناعة البترول والغاز والصناعات ذات الصلة ويقدم فيها المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورقة عمل بعنوان مصر مركز إقليمي للطاقة العربية، كما يقدم المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين الحالي ورقة عمل عن "دور النقابات المهنية والفنية والمنظمات في صناعة البترول والغاز"، ويقدم الدكتور ياسر محمد مصطفى، مدير معهد بحوث البترول ورقة عمل عن دور البحث العلمي في قطاع صناعة البترول، ويستعرض المهندس محمد عبدالحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة سوميد نماذج ناجحة للشراكة (العربية) في ضوء تجربة شركة سوميد.