مدرب بورتو يوجه رسالة للاعبيه قبل مواجهة روما

طالب سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو البرتغالي، لاعبي فريقه بالتحلي بالصبر خلال مواجهة روما الإيطالي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



ويحل روما ضيفا على بورتو، مساء الأربعاء، على ملعب "دراجاو"، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة الإيطالية لصالح صاحب الأرض 2-1.



وقال كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب أن نحاول الفوز بدون تسرع، الصبر هو مفتاح العودة وتعويض فارق النتيجة في مباراة الذهاب".



وحذر المدرب البرتغالي من روما، مضيفا: "أعرف جيدًا نقاط قوتهم، لديهم ثالث أفضل هجوم في الدوري الإيطالي، ويمتلكون لاعبين غير عاديين، لذلك سيتوجب علينا التوازن ما بين الدفاع والهجوم".



وأضاف: "العمل الجماعي وسيلتنا لتحقيق الفوز، ومن المهم وجود حلول متنوعة، وأن نتحلى بالفاعلية والإيجابية سواء في الدفاع أو الهجوم".



واختتم: "لدينا دافع كبير للتأهل إلى ربع النهائي، حللت مبارياتنا الأخيرة، وسأقوم باختيار التشكيل الأمثل للمواجهة على أساس ذلك".