"أنا مصراوية" تنظم حفلا لـ130 طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة

نظمت مؤسسة "أنا مصراوية" احتفالا لـ130 طفلا من ذوى القدرات الخاصة، وذلك برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كلية النقل الدولى واللوجستيات، تحت شعار فرحتنا في لمتنا.



وأوضحت مروة حافظ رئيس مؤسسة "أنا مصراوية" أن الهدف من تنظيم الحدث مع الأكاديمية البحرية هو دمج طلاب كلية النقل الدولى مع الأطفال ذوى القدرات الخاصة، ورسم الفرحة والبسمة علي وجوه الاطفال، واحتوائهم، وتصدير صورة ذهنية جيدة عن دور المؤسسات الخيرية النسائية في دعم الأطفال، وذلك بهدف دمج الشباب بالعمل المجتمعى.



وأكدت أن الأكاديمية العربية قامت بتكريم دور المؤسسة في رعاية ذوي القدرات الخاصة. ووجهت حافظ كل الشكر للمنسق العام إنجى صادق رئيس لجنة تنمية الموارد، وأمل متولي المشرفة علي الحدث بمؤسسة "أنا مصراوية"، كما وجهت أيضآ الشكر للدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات ووكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع الدكتورة مي صلاح الدين على حسن التنظيم والتنسيق واستضافة الحدث تحت رعاية الكلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.