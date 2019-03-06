القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
عالم
الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:45 ص

مجلس أوقاف القدس يرفض التهديدات الإسرائيلية: باب الرحمة سيبقى مفتوحًا

مجلس أوقاف القدس
مجلس أوقاف القدس يرفض التهديدات الإسرائيلية: باب الرحمة سيبقى مفتوحًا
وكالات
dostor.org/2542027

رفض مجلس الأوقاف الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف الأردنية في مدينة القدس، المطالب الإسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، مؤكدًا أنه "سيبقى مفتوحًا وسيجري ترميمه".

وقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبدالعظيم سلهب، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع طارئ استمر عدة ساعات: "موقفنا واضح وصريح وهذا حقنا الديني، فباب الرحمة فتح وسيبقى مفتوحًا للمسلمين يصلون فيه مثل أي جزء آخر من المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف الشيخ سلهب: "من حق المسلمين أن يصلوا فيه ونحن نتمسك بأن دائرة الأوقاف يجب أن تبدأ الترميم فورًا في داخل المبنى ومحيطه؛ لأنه بحاجة إلى الترميم، ونطالب بألا تعيق الشرطة الإسرائيلية إدخال المواد اللازمة لأعمال الترميم".

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس أنذرت، أمس الإثنين، دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بوجوب إغلاق مصلى باب الرحمة في غضون أسبوع وإلا فإنها ستجدد قرار اتخذ عام 2003 بإغلاق المصلى.

ولكن الشيخ سلهب قال إن "قرارات المحاكم لا تسري على المسجد الأقصى".

وأضاف: "المسجد الأقصى لا تسري عليه أي قوانين أرضية، فهذا مسجد بقرار رباني، ورب العالمين سماه المسجد الأقصى، وهو للمسلمين وحدهم وليس لليهود أي علاقة فيه مهما كان الوضع".

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت قبل أكثر من أسبوع الشيخ سلهب ومنعته من دخول المسجد الأقصى لمدة أسبوع جددتها، الأحد، لمدة 40 يومًا.

وتتهم الشرطة الإسرائيلية الشيخ سلهب ومسؤولين آخرين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بفتح مصلى باب الرحمة رغم قرر الشرطة بإغلاقه.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ يومين

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

منذ 4 أيام

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل

منذ 6 أيام

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

منذ اسبوع

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة

منذ اسبوع

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

الآن

أسعار الدفايات اليوم بالأسواق

السراج: انتخابات ليبيا نهاية العام الجارى

بالصور.. احتفالية "روتانا" بطرح ألبوم نوال الزغبى "كده باى"

واشنطن تدرس خيارات لفرض عقوبات جديدة ضد بيونج يانج

ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/ 3/ 2019

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة العمل بأذربيجان من خلال القنوات الرسمية

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في دوري أبطال أوروبا

ألبومات الصور

تفاصيل ختام فعاليات الدورة الـ24 لسمبوزيوم أسوان الدولى (صور)

جمال نور الدين يفتتح المعرض الدولى للكتاب بقصر ثقافة أسيوط

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الطيران لمطار أسوان

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

رياضة

توتنهام يكرر فوزه على دورتموند ويتأهل إلى ربع نهائى دورى الأبطال

مدرب بورتو يوجه رسالة للاعبيه قبل مواجهة روما

ولفرهامبتون خسر 57 مليون جنيه إسترلينى للعودة إلى البريمييرليج

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/ 3/ 2019

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة العمل بأذربيجان من خلال القنوات الرسمية

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في دوري أبطال أوروبا

ads
كشكول

وزير التعليم يصدر توضيح هام عن إمتحان أولى ثانوى الإليكترونى

رئيس جامعة بنى سويف: توفير "لاب توب" لكل طالب معاق ابتداء من العام القادم

طب سوهاج تعقد اختبار تجريبي علي الامتحان الالكتروني الموحد

رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب المهرجان الكشفي بحفلة سمر

التعليم تنصح المتقدمين لـ"التعاقدات المؤقتة" من عمليات النصب

الأمصار

من خلالها مساعدات اقتصادية.. فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا

منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في البرلمانات حول العالم

العاهل الأردني يتوعد بمحاسبة مسربي المعلومات والوثائق الرسمية

البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

على غرار السويد.. دبى تتجه إلى التحول لـ"مدينة لا نقدية"

"أفضل عملة" نقدية للادخار والسفر ليست الدولار الأمريكي

"أنا مصراوية" تنظم حفلا لـ130 طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد في التغلب مرضهم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎