مجلس أوقاف القدس يرفض التهديدات الإسرائيلية: باب الرحمة سيبقى مفتوحًا

رفض مجلس الأوقاف الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف الأردنية في مدينة القدس، المطالب الإسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، مؤكدًا أنه "سيبقى مفتوحًا وسيجري ترميمه".



وقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبدالعظيم سلهب، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع طارئ استمر عدة ساعات: "موقفنا واضح وصريح وهذا حقنا الديني، فباب الرحمة فتح وسيبقى مفتوحًا للمسلمين يصلون فيه مثل أي جزء آخر من المسجد الأقصى المبارك".



وأضاف الشيخ سلهب: "من حق المسلمين أن يصلوا فيه ونحن نتمسك بأن دائرة الأوقاف يجب أن تبدأ الترميم فورًا في داخل المبنى ومحيطه؛ لأنه بحاجة إلى الترميم، ونطالب بألا تعيق الشرطة الإسرائيلية إدخال المواد اللازمة لأعمال الترميم".



وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس أنذرت، أمس الإثنين، دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بوجوب إغلاق مصلى باب الرحمة في غضون أسبوع وإلا فإنها ستجدد قرار اتخذ عام 2003 بإغلاق المصلى.



ولكن الشيخ سلهب قال إن "قرارات المحاكم لا تسري على المسجد الأقصى".



وأضاف: "المسجد الأقصى لا تسري عليه أي قوانين أرضية، فهذا مسجد بقرار رباني، ورب العالمين سماه المسجد الأقصى، وهو للمسلمين وحدهم وليس لليهود أي علاقة فيه مهما كان الوضع".



وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت قبل أكثر من أسبوع الشيخ سلهب ومنعته من دخول المسجد الأقصى لمدة أسبوع جددتها، الأحد، لمدة 40 يومًا.



وتتهم الشرطة الإسرائيلية الشيخ سلهب ومسؤولين آخرين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بفتح مصلى باب الرحمة رغم قرر الشرطة بإغلاقه.