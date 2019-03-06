"بلومبيرج" يعلن عدم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن الملياردير الأمريكي، وعمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبيرج، اعتزامه عدم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية المقررة عام 2020.



جاء ذلك في خبر عاجل، نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء.



تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، قد أعلنت فى وقت سابق أنها لن ترشح نفسها للرئاسة مرة أخرى فى عام 2020، حيث قالت "لن أترشح، لكن سأواصل العمل، والتحدث والوقوف على ما أؤمن به".



