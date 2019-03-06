أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا إليوت أبرامز، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على فنزويلا.



وقال المبعوث في مؤتمر صحفي: "لم فرض عقوبات ثانوية بعد.بالطبع، هذا الاحتمال قائم، سيعتمد ذلك على سلوك النظام (السلطات الفنزويلية)".



وأضاف المبعوث: "لم نتخذ قرارًا بعد لكن هذا الاحتمال لا يزال قائمًا".



وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد في 23 يناير الماضي، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.