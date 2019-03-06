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الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:04 ص

محمد الباز يعلق على مغازلة البرادعي للإخوان: "سياسي بزمبلك" (فيديو)

محمد البرادعي
محمد البرادعي
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2542017

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن هناك غزل متبادل بين الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، وبين جماعة الإخوان، وذلك بعد لقائه بإبراهبم منير نائب مرشد الإخوان.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، الذي يبث عبر فضائية "المحور"، إلى أن البرادعي بدأ بمغازلة الإخوان وكتابة تغريدة عن معارضته لعقوبة الإعدام في نفس يوم إعدام 9 شباب أدينوا باغتيال النائب العام هشام بركات، ثم نشر تغريدات مباشرة ذكر فيها أسماء قيادات الإخوان.

وأردف أن قطب العربي الأخواني، رد هو الآخر بمغازلة البرادعي، فكتب في تغريدة "المواقف الإيجابية الجديدة للدكتور محمد البرادعي تستحق التحية".

وعقب الباز: "غزل عفيف بين جماعة الإخوان ومحمد البرادعي، السياسي بزمبلك"، مشيرًا إلى أنه قبل 25 يناير ألقى نفسه في أحضان الإخوان المسلمين، وساعدوه ، ثم انقلب ضدهم، والآن يعود إلى أحضانهم، لأنه يريد أن يظل رمزًا لأي تغيير.

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