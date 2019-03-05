أمين الفتوى: 6 أدلة تؤكد أن الإخوان "خوارج"

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جماعة الإخوان المسلمين، من الخوارج، لأنهم ابتدعوا دينًا موازيًا، وكفروا غيرهم، فوصفوا أنفسهم بالمسلمين، لينزعوا صفة المسلم عن غيرهم.

وأوضح عمران، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن من أدلة اعتبار الإخوان من الخوارج، هو لجوئهم للعنف واعتمادهم الكذب، وعدم اعتماد المنهج العلمي في التعليم، فيمن يسمونهم الدعاة.

وأشار إلى أن كتاب "المغني ابن قدامة" الذي يقرأه العالم الحقيقي طول عمره ويتعلم منه، وهو (الإخواني) يقول "أنا جبته في أسبوعين".

وأضاف عمران: "الإخواني مغيب لم يقرأ الواقع، بعيد عما حدث، لديه معلومات مغلوطة، وفتاويه ضالة، لأن النسق العلمي عندهم مغلوط".

وبين عمران، أن من الأدلة أيضًا هو دلائل التدين عندهم تخالف دلائل التدين الصحيح، وإنشائهم التنظيم السري ليس من الإسلام، واعتمادهم مبدأ التقية.

ولفت أمين الفتوى، إلى أن حسن البنا التقى الخميني في القاهرة سنة 49، وتأثر بالتقية، والمظلومية والكربلائية، وهي ما موجودة عندهم، وأدت لاستحلال الكذب.