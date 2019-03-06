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الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:46 ص

واشنطن تدرج حركة النجباء العراقية وزعيمها على قائمة الإرهاب

واشنطن تدرج حركة
محمد عمر
dostor.org/2542012

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وضع حركة النجباء العراقية على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، أن وزارة الخزانة الأمريكية وضعت كذلك زعيمها أكرم الكعبي على قائمة الإرهاب الدولي.

وأشارت الوزراة إلى أن الحركة انبثقت عن مليشيا "عصائب أهل الحق"، وتتلقى دعما عسكريا وماديا من النظام الإيراني.

كما أكدت واشنطن أن الحركة ارسلت مقاتلين الى سوريا، تنفيذا للأجندة الإيرانية في زعزعة استقرار المنطقة.

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