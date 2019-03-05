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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:39 م

أمين الفتوى: كتب سيد قطب فيها سم واستعلاء إيماني

أمين الفتوى: كتب
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2542007

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كتاب سيد قطب "في ظلال القرآن"، ليس تفسيرًا، وإنما كتابة عاطفية أدبية ملهبة للمشاعر، وفيها سم كثير، وحجم كبير من الدعوة للعنف والاستعلاء الإيماني.

وأضاف عمران، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الاستعلاء الإيماني فيه استغناء عن النسق الأخلاقي للدين، وهو ثلثي الدين.

وأردف: "ثلثي الدين أخلاق، وثلث للتشريع، وسيد قطب يقول إن الأمة عاشت في جاهلية 15 قرنا، وهو مبعوث للأمة أي أتى بدين مواز، وذلك بشهادة يوسف القرضاوي أن سيد قطب كتبه طافحة بتكفير المسلمين".


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