أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تظاهرات الجزائر

طالب الاتحاد الأوروبي من الحكومة الجزائرية، احترام حرية التعبير والتظاهر، وذلك في ظل القانون الدولي.



وقالت متحدثة باسم الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية، مايا كوتشيناتيتش ببروكسل، في أول رد من الاتحاد على الاحتجاجات الجزائرية "نتوقع احترام حرية التعبير، الرأي والتظاهر في ظل القانون الدولي في الجزائر"، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وجدد الاتحاد الأوروبي تمسكه باستمرار شراكته وعلاقته مع الجزائر.



وتشهد الجزائر احتجاجات واسعة اعتراضا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم تقدمه في السن وظروف مرضه.