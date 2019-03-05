القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
منوعات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:17 م

"غبى منه فيه".. كاتب بريطانى: العباقرة أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء

الكاتب البريطانى
الكاتب البريطانى ديفيد روبسون
هالة أمين
dostor.org/2541996

توصل الكاتب البريطانى ديفيد روبسون، فى كتابه الذى يصدر غدًا الخميس تحت عنوان «فخ الذكاء.. لماذا يفعل الأذكياء تصرفات غبية وكيف تُتخذ قرارات أكثر حكمة؟»، إلى أن الأشخاص الأذكياء والعباقرة ليسوا عرضة لارتكاب الأخطاء مثل الآخرين فحسب، بل قد يكونون أكثر عرضة لذلك من غيرهم.

رأى «روبسون» أن هناك قصورًا لدى كثيرين فى فهم «طبيعة الذكاء»، فحتى أذكى العقول والأكثر موهبة يمكن أن يتصرفوا بغباء، وهو ما توصل إليه من خلال أبحاث متطورة ودراسة نماذج تاريخية.
وأوضح الكاتب البريطانى «يمكن أن يكون الذكاء هو السبب الذى يجعل الأشخاص يتخذون قرارات غبية ويقعون فى العديد من الأخطاء»، مستشهدًا بنصيحة أستاذ السحر الأمريكى هارى هودينى إلى الكاتب مخترع شخصية «شارلوك هولمز»، آرثر كونان دويل، التى قال فيها: «كلما كان العقل البشرى أكبر، زادت حيرته».
وأضاف «الذكاء يمكن أن يكون الشىء الذى يجعلنا عرضة للغباء»، مستدلًا على ذلك بأن «دويل» الطبيب والمؤلف ومخترع شخصية «شارلوك هولمز»-أعظم مُتحرٍ فى التاريخ- قابل الساحر «هودينى» فى الولايات المتحدة الأمريكية، فتمكن الأخير من السيطرة عليه وجعله يصدق ما يمارسه من حركات رغم أنها لا تتعدى كونها خدعًا.
وفسر ذلك بقوله «لدينا جميعًا تحيز نفسى، يجعلنا ندافع عن معتقداتنا حتى ولو كانت خاطئة، وعادة ما يكون الشخص الذكى أقل احتمالًا لقبول الإجماع العلمى، ويخرج بحجج علمية لدعم من يتحيز له، وهو ما حدث مع دويل».
واعتبر «روبسون»، وهو كاتب وصحفى علمى، أن هذا «التحيز الإرادى»، الذى قد يكون لشخص أو فكرة أو استراتيجية أو موقف أخلاقى، يشكل خطرًا على الأذكياء والعباقرة، ويجعلهم يصابون بما يشبه «العمى» تجاه أشياء غير مقتنعين بها.
وأشار للدلالة على هذا «التحيز الأعمى» إلى واقعة اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة محاميًا أمريكيًا مسلمًا بريئًا فى «تفجيرات مدريد» عام ٢٠٠٤، لكونه مسلمًا فقط، متجاهلين الحقائق المزعجة مثل بصمات أصابعه غير المطابقة لتلك الموجودة فى موقع الحادث، مضيفًا أن ذلك حدث رغم كون عناصر «إف بى آى» على أعلى مستوى من الذكاء، مرجعًا إياه إلى أن «تحيزهم لمعتقداتهم أعماهم عن الحقيقة، وجعلهم يصدرون حكمًا غبيًا».
وأشار فى الصدد ذاته إلى ما يسمى «مرض نوبل»، وشرح: «يتبنى فائزون بجائزة نوبل مواقف مشكوكًا فيها بشأن قضايا لا علاقة لها بمجال تخصصهم، مثل العالم الكبير لينوس بولينج الذى أراد علاج السرطان بالفيتامينات، وعالم الكيمياء الحيوية كارى موليس الذى لا يعتقد أن فيروس نقص المناعة البشرية يسبب الإيدز».
ورأى أن «التحيز» ليس وحده الذى يجعل الأذكياء أغبياء، لكن أيضًا «الغرور»، إذ يمكنه «جعل العلماء الناجحين يتصورون أن لديهم طريقة خاصة للنظر إلى العلم الذى يجب أن يكون صحيحًا من وجهة نظرهم المتحيزة لذكائهم».
ويقدم «روبسون» الحل: «لكى لا نقع فى فخ الذكاء ونتخذ قرارات غبية، علينا أن نلتزم بالآتى:
١- إذا كنت ترغب فى اتخاذ قرارات أفضل باستمرار، خاصة عندما يكون هذا الاختيار مهمًا للغاية، تأكد من تجنب «الفخاخ العقلية»، ومنها محاولة تجنب الخسارة بدلًا من الحصول على مكسب. مثلًا قد تقرر عدم حضور حدث معين حتى لا تخسر ساعة من وقتك، رغم أن حضورك قد يسمح لك بمقابلة الشريك المثالى لمشروع محتمل، لذا فكر فى الأمر بهذه الطريقة: يمكنك التعافى من أى خسارة تقريبًا، لكن هل ستتعافى من عدم فعل كل شىء ممكن لتحقيق أحلامك؟.
٢- الشىء الثانى الذى يحمينا من اتخاذ قرار غبى هو «تجنب التحيز»، فمثلًا ستيف جوبز، مؤسس شركة «آبل»، ترك الدراسة فى كليته وأصبح مليارديرًا، هل يعنى ذلك أن نتحيز لما فعله، ونؤمن تمامًا بأن عدم استكمال الدراسة الجامعية سيجعلك من الأثرياء؟».

اقرأ أيضًا
منذ يومين

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ أقل من شهرين

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 3 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 4 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ 4 شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ 5 شهر

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

الآن

مؤسس "مش لوحدك" يكشف أسباب مقاضاته لمعتز مطر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر في أهم مباريات اليوم

هل تراجع محمد صلاح حقًا؟

شركات أمريكية: مصر بوابة للوصول إلى الأسواق الأفريقية

ads
الأكثر قراءة

الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة العمل بأذربيجان من خلال القنوات الرسمية

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في دوري أبطال أوروبا

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين| شاهد

ألبومات الصور

جمال نور الدين يفتتح المعرض الدولى للكتاب بقصر ثقافة أسيوط

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الطيران لمطار أسوان

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

خلال لقاء مع المواطنين.. محافظ الغربية يوجه بصرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل

رياضة

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري ابطال اوروبا

ليلة سقوط ريال مدريد وخروجه من دوري ابطال اوروبا

بكاء فينيسيوس اثناء خروجه في مباراة ريال مدريد ضد اياكس دوري ابطال اوروبا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة العمل بأذربيجان من خلال القنوات الرسمية

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في دوري أبطال أوروبا

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام يلا شوت yalla shoot اونلاين| شاهد

ads
كشكول

رئيس جامعة بنى سويف: توفير "لاب توب" لكل طالب معاق ابتداء من العام القادم

طب سوهاج تعقد اختبار تجريبي علي الامتحان الالكتروني الموحد

رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب المهرجان الكشفي بحفلة سمر

التعليم تنصح المتقدمين لـ"التعاقدات المؤقتة" من عمليات النصب

التعليم: استبعاد المتقدم لـ "التعاقدات المؤقتة" إلكترونيًا في هذا الحالة

الأمصار

من خلالها مساعدات اقتصادية.. فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا

منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في البرلمانات حول العالم

العاهل الأردني يتوعد بمحاسبة مسربي المعلومات والوثائق الرسمية

البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

"غبى منه فيه".. كاتب بريطانى: العباقرة أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء

"ناسا" تجري أول عملية "سير في الفضاء" مكونة من السيدات فقط

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

الصحة

الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد في التغلب مرضهم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎