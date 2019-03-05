"غبى منه فيه".. كاتب بريطانى: العباقرة أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء

توصل الكاتب البريطانى ديفيد روبسون، فى كتابه الذى يصدر غدًا الخميس تحت عنوان «فخ الذكاء.. لماذا يفعل الأذكياء تصرفات غبية وكيف تُتخذ قرارات أكثر حكمة؟»، إلى أن الأشخاص الأذكياء والعباقرة ليسوا عرضة لارتكاب الأخطاء مثل الآخرين فحسب، بل قد يكونون أكثر عرضة لذلك من غيرهم.



رأى «روبسون» أن هناك قصورًا لدى كثيرين فى فهم «طبيعة الذكاء»، فحتى أذكى العقول والأكثر موهبة يمكن أن يتصرفوا بغباء، وهو ما توصل إليه من خلال أبحاث متطورة ودراسة نماذج تاريخية.

وأوضح الكاتب البريطانى «يمكن أن يكون الذكاء هو السبب الذى يجعل الأشخاص يتخذون قرارات غبية ويقعون فى العديد من الأخطاء»، مستشهدًا بنصيحة أستاذ السحر الأمريكى هارى هودينى إلى الكاتب مخترع شخصية «شارلوك هولمز»، آرثر كونان دويل، التى قال فيها: «كلما كان العقل البشرى أكبر، زادت حيرته».

وأضاف «الذكاء يمكن أن يكون الشىء الذى يجعلنا عرضة للغباء»، مستدلًا على ذلك بأن «دويل» الطبيب والمؤلف ومخترع شخصية «شارلوك هولمز»-أعظم مُتحرٍ فى التاريخ- قابل الساحر «هودينى» فى الولايات المتحدة الأمريكية، فتمكن الأخير من السيطرة عليه وجعله يصدق ما يمارسه من حركات رغم أنها لا تتعدى كونها خدعًا.

وفسر ذلك بقوله «لدينا جميعًا تحيز نفسى، يجعلنا ندافع عن معتقداتنا حتى ولو كانت خاطئة، وعادة ما يكون الشخص الذكى أقل احتمالًا لقبول الإجماع العلمى، ويخرج بحجج علمية لدعم من يتحيز له، وهو ما حدث مع دويل».

واعتبر «روبسون»، وهو كاتب وصحفى علمى، أن هذا «التحيز الإرادى»، الذى قد يكون لشخص أو فكرة أو استراتيجية أو موقف أخلاقى، يشكل خطرًا على الأذكياء والعباقرة، ويجعلهم يصابون بما يشبه «العمى» تجاه أشياء غير مقتنعين بها.

وأشار للدلالة على هذا «التحيز الأعمى» إلى واقعة اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة محاميًا أمريكيًا مسلمًا بريئًا فى «تفجيرات مدريد» عام ٢٠٠٤، لكونه مسلمًا فقط، متجاهلين الحقائق المزعجة مثل بصمات أصابعه غير المطابقة لتلك الموجودة فى موقع الحادث، مضيفًا أن ذلك حدث رغم كون عناصر «إف بى آى» على أعلى مستوى من الذكاء، مرجعًا إياه إلى أن «تحيزهم لمعتقداتهم أعماهم عن الحقيقة، وجعلهم يصدرون حكمًا غبيًا».

وأشار فى الصدد ذاته إلى ما يسمى «مرض نوبل»، وشرح: «يتبنى فائزون بجائزة نوبل مواقف مشكوكًا فيها بشأن قضايا لا علاقة لها بمجال تخصصهم، مثل العالم الكبير لينوس بولينج الذى أراد علاج السرطان بالفيتامينات، وعالم الكيمياء الحيوية كارى موليس الذى لا يعتقد أن فيروس نقص المناعة البشرية يسبب الإيدز».

ورأى أن «التحيز» ليس وحده الذى يجعل الأذكياء أغبياء، لكن أيضًا «الغرور»، إذ يمكنه «جعل العلماء الناجحين يتصورون أن لديهم طريقة خاصة للنظر إلى العلم الذى يجب أن يكون صحيحًا من وجهة نظرهم المتحيزة لذكائهم».

ويقدم «روبسون» الحل: «لكى لا نقع فى فخ الذكاء ونتخذ قرارات غبية، علينا أن نلتزم بالآتى:

١- إذا كنت ترغب فى اتخاذ قرارات أفضل باستمرار، خاصة عندما يكون هذا الاختيار مهمًا للغاية، تأكد من تجنب «الفخاخ العقلية»، ومنها محاولة تجنب الخسارة بدلًا من الحصول على مكسب. مثلًا قد تقرر عدم حضور حدث معين حتى لا تخسر ساعة من وقتك، رغم أن حضورك قد يسمح لك بمقابلة الشريك المثالى لمشروع محتمل، لذا فكر فى الأمر بهذه الطريقة: يمكنك التعافى من أى خسارة تقريبًا، لكن هل ستتعافى من عدم فعل كل شىء ممكن لتحقيق أحلامك؟.

٢- الشىء الثانى الذى يحمينا من اتخاذ قرار غبى هو «تجنب التحيز»، فمثلًا ستيف جوبز، مؤسس شركة «آبل»، ترك الدراسة فى كليته وأصبح مليارديرًا، هل يعنى ذلك أن نتحيز لما فعله، ونؤمن تمامًا بأن عدم استكمال الدراسة الجامعية سيجعلك من الأثرياء؟».