محمد الباز يطالب بتوزيع فتاوى "الإفتاء" في كتيبات صغيرة

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدار لديها 40 مجلدًا من فتاوى دار الإفتاء منتقى عبر العصور، يستطيع المسلم أن يعود إليها، مشيرًا إلى أنها وضعت على موقع الإفتاء.

وطالب الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، بتوزيع هذه الفتاوى على الشباب والنشء، في كتيبات صغيرة.

ولفت إلى أن الإخوان وصلوا للنشء من خلال توزيع أفكارهم وفتاويهم، في يد الشباب في المساجد والزوايا والتجمعات.

وأكد الباز، أن التواصل المباشر أهم من وسائل الإعلام الجماهيرية، وهو أفضل لتربية النشء.



