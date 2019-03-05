أمين الفتوى: "الإخوان" ليس لديها عالم واحد ولا فقيه ولا مفسر

أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن جماعة الإخوان لا يمتلكون مفسرًا ولا عالم حديث ولا فقيه.

وطالب خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، المشاهدين بمقارنة إنتاج أي منتمي للجماعة، وبين إنتاج الشيخ عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر الراحل، أو فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، أو فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولن يجد لدى الإخوان أي إنتاج فقهي.

وأردف: "ربنا قال من "آثاركم تعرفون" أين الفقيه الذي يدعو للتراحم؟ ليس عندهم، أين المفسر الذي يدعو إلى فهم آيات القرآن على أنها خطاب ينهض بالإنسان؟، ليس عندهم".



