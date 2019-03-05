بكاء فينيسيوس اثناء خروجه في مباراة ريال مدريد ضد اياكس دوري ابطال اوروبا

تعرض فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، للإصابة وخرج باكيًا من أرض الملعب، في مباراة فريقه ضد اياكس بدوري ابطال اوروبا، ليقرر سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي، الدفع بماركو أسينسيو في الدقيقة 35، ليكون التغيير الاضطراري الثاني بعد خروج فاسكيز للإصابة.



وتمكن ديفيد نيريس، لاعب فريق أياكس امستردام الهولندى، من أحراز الهدف الثانى فى شباك مضيفه ريال مدريد الإسبانى، فى الدقيقة "18" من زمن المواجهة الحاسمة المقامة بينهما حاليا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من مسابقة دورى أبطال أوروبا.



ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على أياكس في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بهدفين مقابل هدف واحد.