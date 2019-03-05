ريال مدريد يواجه خطر الاستبعاد عن نهائيات دوري ابطال اوروبا

أصبح فريق ريال مدريد الإسباني في خطر الاستبعاد عن نهائيات دوري ابطال اوروبا، بعد تسجيل فريق أياكس امستردام الهولندى، الهدف الثانى فى شباكه، فى الدقيقة "18" من زمن المواجهة الحاسمة المقامة بينهما حاليا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من مسابقة دورى أبطال أوروبا.



ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على أياكس في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بهدفين مقابل هدف واحد.