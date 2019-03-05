سبب غياب راموس عن مباراة ريال مدريد واياكس في دوري ابطال اوروبا

غاب المدافع المخضرم سيرجيو راموس، عن صفوف ريال مدريد، بسبب تراكم البطاقات الملونة في الأدوار الماضية، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر إيقافه مبارتين.



وأصبح مصير ريال مدريد في دوري الأبطال، على كف عفريت، إذ تمكن ديفيد نيريس، لاعب فريق أياكس امستردام الهولندى، من أحراز الهدف الثانى فى شباك مضيفه ريال مدريد الإسبانى، فى الدقيقة "18" من زمن المواجهة الحاسمة المقامة بينهما حاليا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من مسابقة دورى أبطال أوروبا.



ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على أياكس في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بهدفين مقابل هدف واحد.