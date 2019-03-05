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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:35 م

أمين الفتوى: الإخوان ارتكبوا جناية ضد الدين.. وصورته أمام العالم أمانة في أعناقنا

أمين الفتوى: الإخوان
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2541973

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدارالإفتاء، إن ما يقوم به الإخوان من سب وفحش على الهواء، والتعليل بأن النبي كان يسب، دليل على أنهم يقيمون دين مواز، فالنبي كان يصف نفسه ويقول "ما بعثت فاحشًا ولا متفحشا"، كان أعف الناس، وأكثرهم أخلاقًا.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "ما يفعلوه أمارة على أنهم يقيمون دين مواز، لأن ديننا دين أخلاق وعفاف، فهم يرتكبون جناية على صورة الدين أمام العالم، وصورة هذا الدين أمام العالم أمانة في أعناقنا".

وتساءل مستنكرًا: "ما معنى أن يراك الناس سباب ولعان باسم الدين؟".


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