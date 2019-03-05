أحمد عاطف يكشف: كيف تدرب أكاديمية التغيير البريطانية الشباب على إسقاط الأنظمة؟

كشف الكاتب الصحفي أحمد عاطف مدير تحرير جريدة الدستور، تجربته مع أكاديمية التغيير البريطانية التي تقود مؤامرات ضد الدولة المصرية، من خلال تقديم برامج تدريبية على تغيير النظام السياسي بطرق سلمية.

وأوضح عاطف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تقدم للالتحاق بهذه الأكاديمية عبر موقعها الإلكتروني، لتلقي التدريب والتعرف على الدبلومة الخاصة بـ"حرب اللاعنف" التي تقدمها هذه الأكاديمية، مشيرا إلى أن المؤسسة قبلت طلبه، وأرسلت له بريدا إلكترونيا تطلب فيه دفع المصروفات الخاصة بهذا التدريب والذي كان يقدر بـ250 دولار.

وتابع أنه أجرى بحثا شاملا عن هذه الأكاديمية وقيادتها وتمويلها، فتبين له أن أحد قيادات هذه الأكاديمية هو هشام مرسي، زوج ابنة يوسف القرضاوي مفتي الإخوان.

واستكمل أن هذه المنظمة تدرب الشباب على تغيير الأنظمة دون استخدام العنف، موضحا أن إحدى هذه الطرق هي أن يقوم مجموعة كبيرة من الناس الكارهين للنظام أن يأخذوا قوارب مطاطية ويقفون أمام سفارات الدول التي تستقبل المهاجرين، ليظهر المشهد أمام العالم أن الشباب يرغب في الرحيل عن هذه الدولة.

وذكر أن هذه الأكاديمية تضع 50 نصيحة لكيفية التعامل مع المسؤولين الأمنيين في الدولة، منها أن يقوم الشباب برش سيارته باللون الأحمر، أو كتابة عبارات مسيئة على سيارته "مثل لك يوم يا ظالم"، بالإضافة إلى نشر بيانات شخصية وخاصة للمسؤولين على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تشعره بالخوف والرعب.