"فيراري" يتخلى عن الترويج لمبادرة "فيليب موريس" في سباق أستراليا

يشارك فيراري في جائزة استراليا الكبرى السباق الافتتاحي للموسم الجديد في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات الأسبوع المقبل دون الترويج لمبادرة ترعاها شركة فيليب موريس وسط مخاوف بشأن الاعلان عن التبغ.



وتغير اسم الفريق الرسمي من سكوديريا فيراري ميشن وينو إلى سكوديريا فيراري طبقا لقائمة محدثة للفرق المشاركة في البطولة أعلنها الاتحاد الدولي للسيارات.



ونقلت وسائل إعلام ايطالية عن لويس كاميليري الرئيس التنفيذي لفيراري تأكيده هذه الخطوة في معرض جنيف للسيارات اليوم الثلاثاء.



وأبلغ الصحفيين "كانت هناك مشكلات مع إدارة الصحة لم تجد فيليب موريس وقتا لحلها".



وتابع "الأمر لا يتعلق بالتبغ لكن بالتحول من السجائر إلى المنتجات الالكترونية،في استراليا سنقدم مفاجأة للجماهير تتعلق بالسيارة".



ويرتبط فيراري بشراكة مع فيليب موريس منذ أكثر من 40 عاما نجت من حظر للإعلان عن التبغ تم تطبيقه في 2006.



وتقول فيليب موريس إن ميشن وينو مبادرة تسعى لإحداث تحول جذري في حياة الملايين من المدخنين من خلال توفير بدائل يعتقد انها أقل ضررا مقارنة مع السجائر التقليدية مدعومة علميا وتستند إلى أحدث

التقنيات.



وظهرت هذه المبادرة على سيارة فيراري لأول مرة في اكتوبر الماضي في جائزة اليابان الكبرى.

