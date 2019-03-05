أمين الفتوى يحذر من كتاب "فقه السنة" لسيد سابق

حذر الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، من كتاب "فقه السنة" لسيد سابق، قائلًا إنه مسلك غير صحيح للنظر للفقه الإسلامي، وطريقته غير علمية للترجيح بين الآراء الفقهية.

ولفت أمين الفتوى، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن الكتاب به آراء متعلقة بأمور قديمة يجب أن ينظر إليها نظرة جديدة، حتى الآراء الموجودة في باب الصلاة والصيام يجب النظر إليها على منهج الفقه الإسلامي المعتمد.

وأكد أن الكتاب يحتاج إلى مراجعة منهجية، على غرار المعتمد عند علماء المسلمين.



