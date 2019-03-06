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الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:49 ص

دينا الشربينى تستعين بمحامى عمرو دياب فى مسلسل "زى الشمس"

دينا الشربينى
دينا الشربينى
محمد مجدي
dostor.org/2541960

تشارك الفنانة دينا الشربيني في رمضان المقبل بعمل درامي يحمل عنوان "زي الشمس"، وهي القصة التي قامت بكتابتها المؤلفة مريم نعوم وتقوم بإخراجها كاملة أبو ذكري، وحملت في البداية اسم "يوم وليلة"، وهي قصة تم اقتباسها من المسلسل الإيطالي "sisiters"، بموافقة صناع العمل نفسه.

وعلمت "الدستور"، أن دينا الشربيني تقوم بالتصوير لمدة وصلت إلى 16 ساعة، حتى تنتهي من العمل قبيل انطلاق شهر رمضان المقبل، حيث إنها قاربت على إنهاء تصوير أول 10 حلقات من العمل، وأصبحوا جاهزين بشكل كبير من العرض بعد إنهاء عمليات المونتاج الخاصة بتلك الحلقات.

وظهر النجم عمرو دياب، في أكثر من مرة داخل لوكيشن تصوير العمل؛ وذلك للوقوف على أخر تطورات مسلسل دينا الشربيني، حيث أظهر دعمه لها منذ أول أيام التصوير، حيث تواجد لساعات طويلة بجانبها للاطمئنان عليها وعلى سير العمل، وما إذا كانت في حاجة لأي دعم ما خلال تصويرها لمشاهد المسلسل.

كما استعانت دينا الشربيني بمحامي الهضبة الخاص؛ للوقوف على التفاصيل الخاصة بمهنة المحاماة خاصة وأنها ستظهر بشخصية محامية تبحث عن قاتل شقيقتها في إطار من السابنس والغموض طوال الوقت منذ أولى حلقاته، وهو السبب في الأستقرار على اسم "زي الشمس"؛ نتيجة لأن الجريمة واضحة للجميع كاوضح الشمس.

ويعمل منتج العمل محمد مشيش، على إنهاء تصاريح السفر لعدد من أبطال المسلسل وعلى رأسهم دينا الشربيني، حتى يطير صناع العمل إلى مدينة لندن لتصوير عدة مشاهد هناك، حيث من المنتظر أن يكون السفر بعد حوالي شهر تقريبًا، بعدما تنتهي كاملة أبو ذكري من تصوير أكثر من نصف حلقات المسلسل بالقاهرة.

وتولى الموسيقي تامر كروان، مهمة وضع الموسيقى التصويرية الخاصة بتتر وحلقات المسلسل، حيث يقوم هذه الفترة بوضع الخطوط النهائية لشكل الموسيقى التي من المتوقع أن يستقر على شكلها خلال أسابيع قليلة، كما أن هناك أتجاه ليكون تتري المقدمة والنهاية موسيقي فقط دون الأستعانة بمطرب لغنائهما.

واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على قناتي أم بي سي مصر والتلفزيون السعودي، بالإضافة إلى وجود مفاوضات مع قناتي أبو ظبي ودبي.

والعمل يشارك في بطولته كلًا من ريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وسوسن بدر، وأحمد مالك، وعدد أخر من الوجوه الشابة.

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