مونبيلييه يحقق فوزا مثيرا على بوردو 21 في الدوري الفرنسي

حقق مونبلييه فوزا مثيرا على مضيفه بوردو بهدفين مقابل هدف ف المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نوفو ستاد دي بوردو، ضمن لقاءات الأسبوع الـ27 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم.



وتقدم الضيوف عن طريق بول لاسن في الدقيقة 20، وتعادل أصحاب الأرض عن طريق توما بيسك في الدقيقة 35، ثم تقدم الضيوف مرة أخرى عن طريق دانييل كونجري في الدقيقة 51 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد موبلييه إلى 41 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد بوردو عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

