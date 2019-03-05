محافظ سوهاج يفتتح ورشة عمل "تحديات إنتاج وتصدير البصل"

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل "تحديات إنتاج وتصدير البصل في سوهاج"، والتي تنظمها مديرية الزراعة بالمحافظة، بالتعاون مع مشروع حياة للتنمية المحلية الشاملة والمستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بقرية بيت خلاف إحدى قرى الظهير الصحراوي بجرجا.



جاء ذلك خلال جولته اليوم التفقدية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في عدد من مراكز المحافظة، بحضور لفيف من المزارعين، والمصدرين، ومصنعي البصل بالمحافظة.



وأكد محافظ سوهاج أهمية التكامل وتكاتف الجهود بين الوحدات المحلية والزراعة وهيئات المجتمع المدني والمزارعين، وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، لتوفير بيئة خصبة لزراعة محصول " البصل" بالمحافظة، لتعود سوهاج إلى مكانتها الطبيعية كأكبر محافظات الجمهورية في زراعة البصل بشكل خاص، والزراعة بشكل عام.



وأوضح محافظ سوهاج أن المحافظة ستشهد طفرة خلال الـ 3 سنوات القادمة في جميع المجالات، لافتا إلي قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد محافظات الصعيد المستفيدة من مشروع المثلث الذهبي ومنها سوهاج.



وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، إن المحافظ استمع خلال الورشة لشكاوي وطلبات المزراعين من أبناء مركز جرجا، حيث طالبوا بالإسراع في تشغيل ماكينات رفع المياه الجديدة التي تم تركيبها منذ فترة ولم يتم تشغيلها حتى الآن، حيث وجه السيد المحافظ بتشكيل لجنة من الري والزراعة واستصلاح الأراضي، لدراسة الموضوع وعرض الحلول بشكل فوري.



وأشار " التوني" إلى أن المحافظ وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالسير في إجراءات تقنين الأرضي، لعدد من المزراعين من واضعي اليد علي بعض الأراضي، بعد استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة، وذلك في استجابة لمطلبهم.