خبراء التسويق يضعون خارطة طريق لمواقع التجارة الالكترونية الناجحة

قال المهندس مهدي علبي، المدير التنفيذي لشركة أر تي أس، إنه من الضروري التأكد من هوية شركات التوصيل التي تعتمد عليها الشركات في توصيل منتجاتها، حيث يُفضل الاعتماد على الشركات التي تعمل في مجالي التجارة الإلكترونية، كونها تمتلك الأدوات اللازمة.

وأضاف، أنه من الضروري البحث عن شركات التوصيل قبل التعامل معها، ومعرفة تاريخها المهني قبل إبرام اَي تعاقد، والتأكد من جودة السيستم الخاص بها بحيث يُمكن للشركة المنتجة التأكد من سلامة جودة المنتج وإيصاله في موعده.

وتابع، أن طريقة تعامل شركة التوصيل يعتبر أحد الأمور الهامة بحيث يجب الوقوف من جانب الشركة المنتجه علي أسلوب توصيل الخدمة وطريقة إعلام المستخدم سواء بالرسالة النصية أو مكالمة هاتفية أو غيرها، مؤكدًا على ضرورة المشاركة من جانب المنتجين وشركات التوصيل بحيث تضمن وصول منتجها للمستهلك بأفضل حال وأسرع وقت، حيث أن التأكيد بين المنتج والعميل له دور هام في نجاح منظومة التجارة الإلكترونية بشكل جيد.

وأوضح المهندس سامح عبد الفتاح، مؤسس ومدير التكنولوجيا بمؤسسة بيزنس بومرز، أن هناك العديد من التكنولوجيات التي يُمكن من خلالها بناء منظومة التجارة الإلكترونية لدي الشركات، ومنها التكلفة الخاصة، وهي بناء منظومة خاصة بالشركة نفسها، في حين يتمثل الاتجاه الثاني في الأوبن سورس المعتمدة على الاشتراك الشهري.

وألمح، أن العميل يقوم بشراء المنتج عبر صورة فقط، وهو ما يؤكد أهمية الصورة في أي أون لاين ستور، نظرًا لأنه أول ما يلفت العميل في الأون لاين ستور، والذي يُمكن من خلاله تسويق المنتجات بشكل جيد، إلى جانب ضرورة التسويق الإلكتروني للمنتج، وهو ما يُمكن عبر الطرق المدفوعة والطرق المجانية.

وأشار، إلى أن وصف المنتج الجيد من الأمور الهامة، بحيث يتم وضع المنتج في الصفحات الأولي لنتائج البحث، وكذلك الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالصور والفيديوهات الخاصة بالمنتجات، وأخيرا للإعلانات دور هام في زيادة الإقبال علي المنتجات الخاصة بالعميل.

من جانبه، أكد الن الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة أكسبت، أنه لا يُمكن الجزم بأنسب الطرق لسداد ثمن المنتجات المباعة عبر الإنترنت، حيث أن كل طريقة لها مميزاتها التي تتوافق وكل عميل.

وأبان، أن شركته تعمل علي تجميع كافة طرق الدفع في مكان واحد خاصة وان نسبة مستخدمي الكريدت كارد في مصر لا تتجاوز ٢٠٪؜، مشيرا إلي أن دور المدفوعات الإلكترونية يتمثل في تقليل الضغط على شركات الشحن.

ولفت، إلى أن هناك العديد من الطرق للدفع لدي الشركة، تتمثل في تقليل الاستثمار، وزيادة التعاون مع الشركاء، وكذلك الدفع عبر الأكشاك، والذي يمكنه تقديم الدفع للخدمات بشكل ًكبير، إلى جانب خدمات الإيصال، والأقساط، وما أصبحت تمثله من أهمية للعملاء، خاصة مع زيادة أسعار المنتجات عند حد معين، ملمحًا أن العميل يعتبر أفضل رد علي اَي تكنولوجيا جديدة، حيث أن التجربة مع العميل بأقل تكلفة في البداية يعطي الشركات أفضل إجابات لأفضل تكنولوجيا مستخدمة.