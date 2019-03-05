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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:27 م

محمد الباز: تخصيص "هيئة كبار العلماء" مقاعد للنساء يثبت "تجديد الخطاب الديني"

محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2541892

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مشروع القانون الذي سيتقدم به النائب محمد فؤاد، لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2012، الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ومنها هيئة كبار العلماء، لا يمس هيبة ولا كرامة مؤسسة الأزهر، وليس اعتداء عليها.

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن الدستور في مادته 9 يلزم الدولة بتحقيق تكامل الفرص، وكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق.

وأردف الباز: "سيثبت علماء الأزهر لنا قناعاتهم بأهمية تجديد الخطاب، إذا تفاعلوا مع هذا المشروع، أو أقدموا من غير مشروع ملزم واختاروا عدد من الفقيهات العالمات الدارسات في الأزهر، للتمثيل في هيئة كبار العلماء".

وكانت أبرز النقاط الواردة في مشروع القانون، هو مقترح بتخصيص 25% من مقاعد هيئة كبار العلماء للنساء من العالمات الفقيهات اللاتي تنتمين للأزهر.

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