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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:23 م

ختام فعاليات الدورة الـ24 لسمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

ختام فعاليات الدورة
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اختتمت فعاليات الدورة الـ24 لسمبوزيوم أسوان، الدولي لفن النحت مساء اليوم الثلاثاء، والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتفقد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، واللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، والدكتور هاني فيصل قوميسير عام السيمبوزيوم، أعمال الفنانين المشاركين في دورة هذا العام من الأساسيين وورشة العمل المصاحبة للفعاليات والبالغ عددها 15 عملًا نحتيًا، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من أطفال الموهوبين لأول مرة من أعضاء مشروع تنمية قرية الرغامة البلد "نماء" بعنوان "إيد وفرشة".

ووجه الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الشكر لمحافظة أسوان لاستضافتها السمبوزيوم، وللفنان آدم حنين مؤسس ورئيس شرف السيمبوزيوم، مضيفًا أن الدورة القادمة ستقام احتفالًا باليوبيل الفضي للسيمبوزيوم، بما يليق بمكانة مصر الثقافية وقوتها الناعمة.

وأشار عبد الوهاب، إلى أن السيمبوزيوم - خلال دوراته السابقة - أعطى دفعة قوية لفن النحت في مصر والعالم، وفتح مجالًا لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع حجر الجرانيت.

من جانبه، قال محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم - في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة - إن المحافظة حرصت علي تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة أكبر متحف مفتوح لاحتضان أعمال السيمبوزيوم في أجمل بقعة على أرضها ليصبح هذا الصرح المتحفي مزارًا سياحيًا جديدا يضاف لخريطة أسوان.

وثمن المحافظ، اهتمام وزارة الثقافة والدولة بالإبداع الفني والتنوير، والذي يؤصل لفن من الفنون العريقة الذي أبدع فيه الأجداد بحضارة تشهد عليها جدران المعابد والمسلات، ويحافظ عليه ويضيف له فنانون ومبدعون من مصر والوطن العربي والعالم؛ لاستكمال معزوفة هذا الفن على صخور الجرانيت.

من جانبه، قال الفنان هاني فيصل قومسيير سمبوزيوم أسوان للنحت، إن "أسوان تعد ملتقي الفن والإبداع وعبقرية المكان بأيدي فناني مصر والعالم، ومازال يتدفق بالفن والجمال ليؤسس حضارة ومستقبل النحت المصري المعاصر"، مضيفا أن السيمبوزيوم بصورته الراهنة بالغ الحداثة في مكان بالغ القدم.

وفي ختام الاحتفال تم توزيع شهادات المشاركة مقدمه من قطاع الصندوق، وميدالية تذكارية من محافظة أسوان للفنانين سينزيا سوزانا (سويسرا)، هيرمان شايدر (النمسا)، نيل هانسن (النرويج) وخافيير سكالا (أسبانيا)، ومن مصر الفنانين: آلاء يحيي، طه نصر، عبد الرحمن العجوز.

وفي ورشة السمبوزيوم شارك الفنانين: زينب صبحي، سارة قاسم، سالي السيد راجح، مروة مجدي عيد، أحمد محمد نبيل، علا الطوخي، محمد الصياد ونورهان ماهر.

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