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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:22 م

بث مباشر ريال مدريد وأياكس.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

بث مباشر ريال مدريد وأياكس.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

بث مباشر ريال مدريد
dostor.org/2541884

" كلويفرت واثق من قدرة أياكس على إقصاء ريال مدريد "
  

موقع الفجر سبورت – أكد باتريك كلويفرت لاعب برشلونة السابق أن أياكس لديه القدرة على إقصاء ريال مدريد من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا رغم خسارته على أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي


وازدادت الضغوط على ريال مدريد خلال الفترة الماضية بسبب إقصاءه من الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا على يد برشلونة ، قبل أن يخرج من السباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني بخسارة الكلاسيكو بهدف نظيف.

وقال المدرب الهولندي في مقابلة مع شبكة “يوروبا برس” الإسبانية : “بإمكان أياكس إقصاء ريال مدريد ، خصوصاً إنه يعاني من تأثير سلبي جداً بعد خسارة مباراتين على التوالي ضد برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو”.
بث مباشر ريال مدريد وأياكس.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

ويعتقد كلويفرت أن أياكس أظهر في مباراة الذهاب بأن لديه لاعبين قادرين على خلق المشاكل وصنع الفارق واضاف : “أياكس ليس لديه ما يخسره ، هم سيلعبون بدون ضغوط لأن الضغط سيكون غداً على ريال مدريد”.
بث مباشر ريال مدريد وأياكس.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

بالإضافة إلى ذلك ، فقد أعرب النجم الهولندي عن رغبته في مواجهة تجمع بين أياكس وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقال : “إذا نجح أياكس ضد ريال مدريد ، فاتمنى من قلبي أن يلعبان في الدور ربع النهائي”.

بث مباشر ريال مدريد وأياكس.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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