تحسن حالة سامي خضيرة بعد معاناته من مشكلة في القلب

أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي نتائج إيجابية بعد اسبوعين من خضوعه لجراحة في القلب والأوعية الدموية لعلاج مشكلة تتعلق بعدم اتساق النبض.



وعانى خضيرة 31 عاما من مشاكل في القلب قبل مباراة يوفنتوس أمام اتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا في 20 فبراير الماضي.



ويبتعد خضيرة لاسبوعين اخرين عن الملاعب وسيغيب عن مباراة الإياب أمام اتلتيكو في 12 من الشهر الجاري.



وخسر يوفنتوس امام اتلتيكو بهدفين دون رد في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.



وانضم خضيرة إلى يوفنتوس في 2015 بعد فوزه في العام السابق له بلقب كأس العالم مع منتخب ألمانيا.



وساهم خضيرة في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في أخر ثلاث مواسم.