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رياضة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:16 م

منتخب مصر لليد يفوز على الإمارات فى افتتاح البطولة العربية للرياضة المدرسية

منتخب مصر لليد يفوز
dostor.org/2541877

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين على نظيره الإماراتي 37 - 26 في افتتاح البطولة العربية للرياضة المدرسية التي تستضيفها مصر حتى 12 مارس الجاري.

تقدم المنتخب الوطني في الشوط الأول الذي شهد سيطرة المنتخب المصري بنتيجة 17-12، قبل أن ينجح في إنهاء اللقاء لصالح بنتيجة 37 - 26.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة جزء من اللقاء الافتتاحي للدورة التي تقام تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: حسين سعيد، محمد مصطفى عبد النبي، على جابر، مروان حاتم، هشام مجدي، مهاب سعيد، عمر الشريف، عمر معتز، عمر ماجد، محمد طارق، راضي محمد، محمد عمرو فكري، أحمد عمر شوقي، محمد رفاعي، محمد سمير بيومي، عمرو محمود.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من محمد عادل مديرا فنيا، وحلمي مصبح مدربا، وأبو بكر صلاح مدربا لحراس المرمى، وماجد مدحت للعلاج الطبيعي.

فيما يتكون المنتخب الإماراتي من: محمد صالح عبد الله، علي سعيد علي، محمد عبدالله عبد الرحمن، عبدول علي عبدول، محمد خليل جمعة، عمر محمد علي، عبدالله سالم، أحمد يوسف أحمد، علي راشد علي، فهد منصور ربيع، سالم جمعة، ماجد عبدالله، صلاح إبراهيم سالم، طارق جمعة، سالم بلال سالم، ويقوده تدريبًا جمال أحمد إبراهيم مديرا فنيا، خالد محمود عاشور مدربا، إبراهيم عيسى إداريا، أحمد أكرم للعلاج الطبيعي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع فلسطين في مباراته الثانية بعد غد الخميس، بينما يلتقي المنتخب الإماراتي مع الجزائر في نفس الجولة.

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