القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
مصر
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:11 م

شركات أمريكية: مصر بوابة للوصول إلى الأسواق الأفريقية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
dostor.org/2541870

أكد ممثلو نحو 40 شركة أمريكية تعمل في مصر، أن لديهم خطط لزيادة استثماراتها في مصر مثل شركة IBM التي قال ممثلها إن مصر "هي المكان المناسب للاستثمار، وهى البوابة للولوج إلى الأسواق الأفريقية"، مشيدين بما شهدته مصر من تطورات إيجابية على مدار الأعوام الماضية، ومشيرين إلى أن مناخ الاستثمار الحالي بات مشجعًا عن ذي قبل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع وفد من ممثلي نحو 40 شركة أمريكية تعمل في مصر، وحضر اللقاء كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونائب وزير الخارجية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تقدير الحكومة للاستثمارات التي تقوم بها الشركات الأمريكية في مصر، والتي تعد امتدادًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وأضـاف أننا نتطلع لزيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، من أجل استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، لا سيما في ضوء ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من تطورات تزامنت مع النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح رئيس الوزراء، أن كل التقارير الصادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية تشيد بما حققته مصر من نجاحات على الصعيد الاقتصادى، كما أن الحكومة مستمرة في القيام بإصلاحات تستهدف إزالة أية عقبات تحول دون توسيع استثمارات الشركات العاملة في مصر وجذب استثمارات لشركات جديدة، ولذا فقد دعا مدبولى المستثمرين الأمريكيين إلى التواصل المباشر مع رئاسة الوزراء ومع الوزراء المعنيين إذا واجهتهم أية معوقات، واعدًا بالتدخل الفوري لحلها.

عقب ذلك فتَح رئيس الوزراء حوارًا مع ممثلي الشركات الأمريكية الذين حضروا الاجتماع، واستمع منهم إلى عرض مختصر حول أبرز أنشطتهم في مصر، وخططهم المستقبلية، وكذا ملاحظاتهم وطلباتهم فيما يخص تنفيذ خططهم لتوسيع استثماراتهم وتذليل أية عقبات تواجههم.

ووجه رئيس الوزراء بقيام الوزراء المعنيين بدراسة الملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات الأمريكية من أجل تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجههم، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لكل استثمار جاد، واستعدادها لتقديم حوافز تنافسية لتشجيع المزيد من الاستثمارات في مصر.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ 5 أيام

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ اسبوع

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ أقل من شهر

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

الآن

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد زيارة استمرت لساعات

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"مدبولي" يناقش خطة تعزيز التعاون مع دول شرق إفريقيا

بدء الاجتماع الوزاري المصري التونسي الجزائري حول ليبيا بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم لايف HD | كوره لايف مباراة الريال ضد أياكس على قناة Beoutq

ألبومات الصور

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

خلال لقاء مع المواطنين.. محافظ الغربية يوجه بصرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل

"قومى المرأة" فى بنى سويف يواصل حملات طرق الأبواب

مناقشة "لأنى رجل" مع طلاب الثروة السمكية بجامعة السويس (صور)

رياضة

تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة real madrid vs ajax اليوم

تردد قناة bein sports لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس

تحسن حالة سامي خضيرة بعد معاناته من مشكلة في القلب

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم لايف HD | كوره لايف مباراة الريال ضد أياكس على قناة Beoutq

ads
كشكول

ألسن عين شمس تحتفل بيوم المترجم العالمي

افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة

«المحرصاوي» يطمئن على صحة عامل بإعلام الأزهر سقط من القطار

بعد دعوات الطيب.. رئيس المنوفية الأزهرية: مهمتنا التعايش السلمى

غداً...انطلاق بطولة الجمهورية للجمباز للمرحلة الإعدادية الأزهرية

الأمصار

من خلالها مساعدات اقتصادية.. فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا

منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في البرلمانات حول العالم

العاهل الأردني يتوعد بمحاسبة مسربي المعلومات والوثائق الرسمية

البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

"ناسا" تجري أول عملية "سير في الفضاء" مكونة من السيدات فقط

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎