برلماني يقترح تخصيص 25% من مقاعد هيئة كبار العلماء للنساء

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن النائب محمد فؤاد سيتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2012، الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ومنها هيئة كبار العلماء.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن النائب يقترح في مشروعه أن يتم تخصيص 25% من مقاعد هيئة كبار العلماء للنساء.

ولفت الباز، إلى أن هذا الطرح سيجد معارضة على مستوى هيئة كبار العلماء، ومن "عموم الناس".

واعتبر الباز، مقترح النائب، نوعًا من تجديد الخطاب الديني الواقعي، فيما يتعلق بالمرأة، لافتًا إلى أن مشكلة الخطاب الديني، واعتراضات الغرب عليه تتلخص في 3 نقاط، مفهوم الجهاد وأصحاب الديانات الأخرى، وما يتعلق بالمرأة.