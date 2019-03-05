تورجت أوغلو: أردوغان يتحالف مع الدولة العميقة والمافيا في تركيا لتحقيق أهدافه

قال تورجت أوغلو رئيس تحرير جريدة الزمان التركية لإقليم الشرق الأوسط، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسس حزب العدالة والتنمية في عام 2003، ومنذ بداية حكمه وعد الشعب التركي بأنه سيخلع قميص الإسلام السياسي ولكنه لم يفعل.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه بداية من عام 2011 وحتى 2015 بدأت علاقة أردوغان بالإرهابيين خاصة داعش، وتنظيم القاعدة، وبوكو حرام في الصومال، مشيرا إلى أنه تحدث مع أحد أساتذة الجامعات المنتمين لحزب العدالة والتنمية وقال له إن هذه الجماعات هم جنود الخليفة أردوغان.

وذكر أن أي شخص داخل تركيا يرفض الإسلام السياسي قد يقتله أردوغان أو ينفيه خارج تركيا، وواصل أن أردوغان لا يهتم بالإسلام أو بالأديان، ولكنه يهتم بمصلحته فقط.

وأشار إلى أن أردوغان يتحالف مع الدولة العميقة والمافيا في تركيا من أجل مصلحته، وبمجرد ما تنتهي مصلحته قد يقضي عليهم جميعا.